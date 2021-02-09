Минздрав Беларуси заявил, что вакцинация от коронавируса медиков почти закончилась

Медиков в Беларуси уже завершают вакцинировать, параллельно начали вакцинировать и другие категории из групп риска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плановая вакцинация медицинских работников в Беларуси заканчивается, сообщила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале. Врачей и медработников прививали российской вакциной «Спутник V».

Работников из так называемой «зоны риска» привили первыми в Беларуси. Далее вакцину распределяли по регионам, согласно заявкам из больниц и поликлиник.

- Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, - прокомментировали в Минздраве.

По регионам вакцинирование медработников - на высоком уровне исполнения. В Брестской области привиты свыше 91 процента записавшихся на вакцину медиков, на Витебщине, Гомельщине, Гродненщине и Минске - 100 процентов. В Минской и Могилевской областях завершается вакцинирование медработников - в регионах 78 и 94 процента соответственно.

- Иммунизация по-прежнему является важнейшим компонентом в борьбе с эпидемическим процессом. Вакцинация проводится добровольно, - напомнили в Минздраве.

Завершить вакцинацию медиков в Беларуси планируют до конца рабочей недели, то есть до 13-14 февраля 2021-го года. Параллельно уже началось вакцинирование работников учреждений образования, сотрудников интернатов, домов престарелых, соцслужб и других граждан, профобязанности которых связаны с контактированием с большим числом людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Франции придумали, как научить смартфон тестировать хозяина на COVID-19.

Сейчас гаджет умеет проверять мазок из носа, в планах ученых - научить его тестировать слюну (подробности).

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 февраля 2021 года: спад новых случаев в Беларуси, наступление "британского" штамма и предвестники третьей волны в России.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 9 февраля 2021 года (подробности).