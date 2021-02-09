Ищут другое животное. Эксперты ВОЗ решили, что COVID-19 человеку передала не летучая мышь

Похоже, мышь не виновата? Фото: stv24.tv

Маловероятной назвала экспертная группа ВОЗ, которая работала в китайском городе Ухань, версию о передаче COVID-19 человеку от летучих мышей. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава экспертной группы Питер Бен Эмбарек назвал четыре гипотезы, которые изучали специалисты. Рассматривались такие возможные пути попадания ковида к человеку, как прямая передача от животного, передача от промежуточного потенциально близкого к человеку животного, в котором вирус адаптировался до передачи человеку, цепочка продуктов и возможность инцидента, связанного с лабораторией.

Эксперты выбрали две наиболее вероятных гипотезы. Одна из них – передача вируса через животное, которое стало промежуточным носителем. Вторая – передача через продукты питания, преимущественно замороженные, на чьей поверхности вирус мог быть транспортирован издалека.

Прямую передачу ковида от летучих мышей ученые рассматривают только в третью очередь.

-Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, - объяснили они.

В последнюю очередь специалисты рассматривают инцидент в лаборатории.

Сейчас принято решение продолжить работу по поиску животного, которое было промежуточным носителем.

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