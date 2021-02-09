В Минске угонщик разбил машину в ДТП, его искали по плану «Перехват»

Гаишники нашли угнанную машину, но рядом с ней был уже хозяин. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Подробности автоугона в Минске рассказали 9 февраля в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В милицию о пропаже легковой «Шкоды» заявил владелец машины. Для поисков иномарки в столице ввели план «Перехват», и вскоре иномарку нашли. Авто было припарковано у обочины, а рядом стоял… хозяин машины и пытался из канистры залить в бак топливо.

- Выяснилось, что неизвестный угонщик попал на авто в небольшое ДТП на круговой развязке на площади Ванеева. Машину он тут же бросил и скрылся с места аварии, - прокомментировали в УГАИ.

Однако вскоре нашли и злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Минска. Мужчина был ранее судим. Идет дальнейшее разбирательство.

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