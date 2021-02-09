Минздрав Беларуси рассказал о статистике детской смертности

Минздрав рассказал о ситуации с детской смертностью в стране. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беларусь опередила все страны СНГ и многие развитые страны мира по показателю младенческой смертности, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.

Уровень младенческой смертности в стране соответствует среднему уровню стран Евросоюза, отметили в ведомстве и обнародовали цифры:

-В Беларуси своих исторических минимумов достигли в 2020 году младенческая и материнская смертность – 2,6 на 1000 родившихся живыми (2015 г. – 3,0) с учетом младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела, и 1,1 на 100 000 родившихся живыми, соответственно.

В Минздраве отметили также, что на первом году жизни в Беларуси выживает более 80 процентов младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела и не более 17-18 процентов таких детей получают инвалидность.

-В Республике Беларусь один из самых низких показателей детской смертности до 5 лет. По этому показателю Беларусь занимает 4 место в мире и делит его с Австрией, Австралией, Бельгией, Германией, Данией, Ирландией, Португалией, Черногорией и Швейцарией, – подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

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