Жителя Барановичей обвиняют в разжигании социальной вражды за гневные посты в Telegram

Жителя Барановичей будут судить за посты в телеграм-канале. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что правоохранители задержали жителя Барановичей, которого подозревают в разжигании социальной вражды, проинформировала пресс-служба МВД.

В преступлениях обвиняется 31-летний мужчина, который, по информации ГУБОПиК МВД, состоял в телеграм-канале «Чат группы Каратели». И публиковал там посты, которые правоохранители сочли направленными на разжигание социальной вражды и содержащие призывы к насилию над правоохранителями.

- Автор постов предлагал избивать сотрудников, сжигать их автомобили и повреждать имущество, - утверждают в МВД.

Также сообщается, что в постах горожанин возбуждал ненависть и к другим социальным группам: к следователям, медикам, учителям, прокурорам и судьям, а также журналистам и иным представителям государственного сектора.

- Чтобы сохранить анонимность подозреваемый использовал несколько ников, которые были привязаны к разным мобильным номерам, - прокомментировали в пресс-службе.

СК уже провел правовую оценку, барановичанина признали подозреваемым по уголовному делу о факте разжигания социальной вражды и розни (ст. 130 УК РБ).

Ранее мужчина был судим за мошенничество в особо крупном размере.

На видео допроса, которое опубликовало МВД сам мужчина признается, что у него было несколько аккаунтов, но и говорит, что сообщения экстремистского характера он не писал.

Правоохранители продолжают розыск других причастных к аналогичным правонарушениям.

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