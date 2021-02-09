Огнетушитель унес обратно, а сковороду - нет. Следователь и педагог из Гродно рассказали, как их обманули, пообещав подарок

Это фото сделано во время презентации, на которой доверчивым людям втюхивают посуду раз в 10-15 дороже, чем она стоит. Чтобы вас обманули, ходить на презентации необязательно - мошенники придут к вам домой. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Историю о том, как их обманул мошенник, рассказали vgr.by Раиса и Николай, супруги из Гродно. Мужчина - пенсионер, раньше работал следователем, его жена – педагог.

В квартиру к супругам позвонил молодой человек, который представился волонтером одной из торговых сетей. Парень рассказал, что принес им подарок от фирмы в обмен на то, чтобы супруги рекламировали торговую сеть, рассказывая о ней соседям и знакомым. Заверил, что общая стоимость сковородки и набора ножей, предлагаемых в подарок, около 1000 евро, но супругам придется заплатить всего 200 рублей.

Женщина заплатила деньги, и «волонтер» быстро ушел, даже не пересчитав их. Когда супруги проверили, сколько стоит «подарок», оказалось, что аналогичные сковороду и набор ножей можно купить не более, чем за 100 рублей.

Супруги сами удивляются, как мошеннику удалось обмануть их. Накануне, рассказали они изданию, к ним приходил человек, представившийся сотрудником МЧС, и настойчиво предлагал купить огнетушитель за 130 рублей. Мужчина был одет не по форме и не смог предъявить удостоверение МЧС. Раиса и Николай огнетушитель не купили, а вот со сковородкой попали впросак.

Представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко рассказал изданию, что в подобных случаях сложно доказать факт мошенничества, но продавца, скорее всего, можно привлечь к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Базыленко назвал основные правила, которым нужно следовать, чтобы не оказаться обманутым.

БУДЬ В КУРСЕ:

-не впускайте незнакомых людей в свое жилье.

-не покупайте ничего с рук.

-если решили приобрести что-то у коммивояжера, проверьте документы: свидетельство о регистрации ИП, документы на товар и прейскурант, где указаны цены.

-требуйте чек, гарантийный талон на товар, инструкции по его использованию.

-прежде, чем сделать покупку, узнайте реальную стоимость товара, эту информацию можно найти в интернете. Если не можете сделать это сами, попросите соседей, родственников, друзей.

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