Правозащитники Беларуси назвали еще 11 человек политзаключенными, среди них известный предприниматель и несовершеннолетний

Правозащитники считают, что участникам протестов назначают сроки непропорционально жестокие совершенным правонарушениям. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что в Беларуси еще 11 граждан признаны политзаключенными, заявили в незарегистрированном правозащитном центре «Весна».

Правозащитники также высказали требование того, чтобы дела 11 политических заключенных были пересмотрены, а сами они освобождены.

Задержанные граждане, которых называют правоохранители, это те участники протестных акций, которые уже признаны виновными по уголовным делам, связанным с обвинением в применением насилия в отношении милиционеров, сопротивлении с использованием насилия к сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности и другим (218, 342, 363, 364 УК РБ).

В «Весне» подчеркнули, что признавая заключенных «политическими», правозащитники следовали Руководству по определению понятия «политический заключенный». И назвали фамилии этих 11 человек.

Так политзаключенными признали Антона Воловика (3 года заключения); Артема Исакова (3 года); Ивана Коневегу (3 года); Руслана Окостко (3 года); Алексея Губича (3 года); Дмитрия Гопта (2 года); Вадима Гурмана (3,5 года); несовершеннолетнего Виталия Прохорова (2 года лишения свободы); Алексея Червинского (4 года); Андрея Хренкова (5 лет); Сергея Раткевича (5 лет).

- Мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят приговоры непропорционально жесткие правонарушению по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста, - уверены правозащитники.

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В Беларуси правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек, среди них и журналисты.

В итоге общее число «политических» превысило 140 человек (подробности).