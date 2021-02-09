В Минске начнут бороться с зарплатой в конвертах

Если вам выдают зарплату в конверте или такой вот банке, это нехорошо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске всерьез возьмутся за предприятия, которые выплачивают сотрудникам зарплату в конвертах. Об этом 9 февраля заявил мэр Минска Владимир Кухарев, сообщает пресс-служба Минского горисполкома.

По информации, которую озвучил руководитель инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску Андрей Соболевский, в прошлом году в белорусской столице выявили 34 факта выплаты зарплаты в конвертах. После этого в бюджет доначислили 55 тысяч рублей.

– Налоговыми инспекциями города в 2020 году проведено 449 проверок организаций, которые используют разные схемы сокрытия выручки и завышения затрат, чтобы уклониться от уплаты налога на прибыль. В результате 123 из них, или каждая четвертая, выведены на прибыль, сумма доплаченного налога составила 4,5 млн. рублей, – сказал Соболевский.

Владимир Кухарев поручил ужесточить контроль и усилить работу по выявлению таких организаций.

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