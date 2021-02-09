Евросоюз готов заморозить отношения с Беларусью или призвать Росcию и США к всеобщему политическому давлению

В ЕС предположили, как будут развиваться отношения с Беларусью. Фото: Reuters.

О том, что Евросоюз намерен рассмотреть 4 основные политические стратегии по отношению к Беларуси, сообщает «Еврорадио». «Стратегические» документы оказались в редакции ресурса «Радио Свобода», но вообще были составлены в конце 2020-го года в ходе встречи послов 16 европейских стран и глав представительства Евросоюза в Минске. И вот какие это варианты стратегий.

Стратегия первая: «Подожди и посмотри»:

По этому сценарию ЕС сохраняет свой status quo. То есть выбирает изначальную позицию, базируясь на том, что президентские выборы в Беларуси не были «ни свободными, ни честными», а Александр Лукашенко имеет недостаточную «демократическую легитимность». Дальнейшие действия по сценарию характеризуются постепенным «подходом к санкциям».

Стратегия вторая: «Прагматическая равноудаленность»:

Основывается на интенсивном дипломатическом воздействии. Среди вариантов которого не исключается «диалог с режимом». А, кроме того, - всеобщее политическое давление, в том числе, с участием мировых лидеров - Росcии и США. Кроме того, по этой стратегии должна быть создана специальная консультационная миссии Евросоюза или появится спецпредставитель ЕС для Беларуси.

Стратегия третья: «Существенное ухудшение отношений»:

Не исключают в Евросоюзе, что отношения с официальным Минском в ближайшей перспективе могут существенно ухудшиться. Как следствие значительно будет расширен санкционный список для лиц и белорусских предприятий. Дипломатические отношения будут сведены к минимуму.

- В рамках данной стратегии государства Евросоюза могут решиться на возбуждение уголовных и иных дел по национальному законодательству стран-членов ЕС против виновных в пытках и бесчеловечном обращении, - говорится в документе.

По третьей стратегии даже предусматривается создание Международного трибунала по расследованию нарушений прав человека в Беларуси, который будет основываться на Московском механизме ОБСЕ.

Стратегия четвертая: «Почти полное замораживание отношений»:

Этот вариант может стать самым жестким во взаимодействии ЕС с Беларусью. По нему кроме полного разрыва дипотношений и введения новых санкций, Минск могут ждать: «запрет на продажу еврооблигаций, мораторий на участие страны в структурах «Восточного партнерства». А более того не исключается признание белорусских властей «правительством в изгнании».

Называя свои стратегии Евросоюз перечисляет в документе и шаги, ожидаемые от официального Минска, чтобы содержательный диалог возобновился. Здесь называется, прекращение «любых репрессий и нарушений прав человека, преследования независимых СМИ и представителей гражданского общества». А также - освобождение политзаключенных и проведение свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ.

Предполагается, что документ в Брюсселе рассмотрят в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Макей позвонил 9 февраля Сергея Лаврову: вот о чем они говорили.

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Беларуси и России (подробности).

Сотрудник ОМОНа о протестах в Гродно: Их не били, их задерживали.

Гродненские омоновцы в эфире госТВ рассказывают о протестах в августе 2020 года, о том, как их кусали и буллили (подробности).

«Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть»: первое заявление на действия белорусских силовиков подано в Чехии.

Подозреваемый – начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич (подробности).