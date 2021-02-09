Белорусов научат шифроваться. В стране проходит месяц цифровых навыков

В Беларуси проходит месяц компьютерной грамотности.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Месяц объявила «Коалиция по цифровым навыкам Беларусь» объявила февраль месяцем цифровой грамотности в стране. В рамках акции пройдут публичные онлайн- и офлайн-мероприятия, которые помогут участникам и участницам развивать цифровые навыки, критическое мышление и медиаграмотность, пишет Reform.by.
Планируются классы по эффективной цифровой коммуникации – от электронной почты до мессенджеров, конференция по цифровым навыкам, интерактивные лекции о том, что такое научная коммуникация и о женщинах в белорусской науке, вокшопы по презентационным навыкам и два киберпонедельника – 15 февраля будет посвящено теме анонимности в интернете, а 22-го – шифрованию для начинающих.
Полностью расписание мероприятий можно посмотреть здесь.
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