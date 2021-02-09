Минчане, она где-то рядом! Жительница столицы сфотографировала редкую птицу

Это редкая для Беларуси птица - клест-еловик. Ее видели в Минске. Фото: Минск-Новости.

Фото редкой птицы, которую удалось сфотографировать жительнице Минска, опубликовало агентство Минск-Новости.

Эта птица – клест-еловик. Фото женщина сделала в одном из минских парков. Клеста-еловика встретить в Беларуси можно крайне редко. На территории нашей страны эта птица не гнездится, только иногда прилетает сюда на зимовку. Нечастые встречи с клестом-еловиком происходят либо в сосновых лесах, либо, как сейчас, на деревьях в городе.

Клест-еловик – небольшая птичка, вырастает не более 20 см. У него раздвоенный хвост и необычный клюв – с загнутыми, расходящимися в разные стороны половинками. Этим клювом клест вылущивает семена из шишек.

Присмотритесь: может быть, редкая птица где-то рядом и у вас есть шанс увидеть ее?

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