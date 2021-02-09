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Политика

Глава МИД Латвии назвал запрос об экстрадиции Валерия Цепкало попыткой расправы

Эдгарс Ринкевичс потребовал, чтобы запрос Беларуси на экстрадицию Валерия Цепкало был отклонен
Надежда БУТОВИЧ
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Глава МИД Латвии потребовал отклонить запрос Беларуси об экстрадиции Цепкало. Фото: Facebook Валерия Цепкало.

Глава МИД Латвии потребовал отклонить запрос Беларуси об экстрадиции Цепкало. Фото: Facebook Валерия Цепкало.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что СК Беларуси направил в Генпрокуратуру запрос об инициировании перед Латвией экстрадиции Валерия Цепкало, бывшего «кандидата в кандидаты» в президентской гонке 2020-го года.

Во вторник, 9 февраля, появился комментарий главы латвийской дипломатии Эдгарса Ринкевичса в его твиттер-аккаунте.

Так министр иностранных дел заявил, что Латвия должна отклонить запрос официального Минска на экстрадицию Валерия Цепкало. И объяснил это тем, что требования об экстрадиции - «открытая попытка расправы».

- Считаю просьбу режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало открытой попыткой расправы, просьба должна быть отклонена, - заявил дипломат.

Также Ринкевичс уточнил, что по законодательству Латвии решения об экстрадиции принимаются в компетентных правоохранительных органах, которые прежде оценивают все аспекты дела.

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