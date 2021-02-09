Стало известно, сколько белорус тратит за день в магазинах

По статистике, каждый белорус раз в день весь 2020 год оставлял в магазинах 15,4 рубля. Вы согласны? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусы стали ежедневно тратить в магазинах на 6,5 процентов больше. Такой ответ дает АиФ на вопрос читателя из Могилева, который поинтересовался, насколько увеличились траты в магазинах, согласно официальной статистике.

Издание ссылается на данные Белстата по однодневному розничному товарообороту на душу населения. В 2020 году эта цифра составляла 15,4 рубля. В предыдущем, 2019 году, она была ровно на рубль меньше – 14,4 рубля. Рубль – это и есть те самые 6,5 процента.

На 15,4 рубля, по подсчетам АиФ, можно купить буханку хлеба, по литру молока и кефира, десяток яиц, по пачке сливочного масла, макарон и печенья и полкило сосисок. А на что вы потратили бы дневную «норму»?

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