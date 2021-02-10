Фотофакт. В Гродно Караник и Караев выходили на уборку снега

На фото Владимир Караник расчищает дорогу от снега. Фото: s13.ru

В Гродно во вторник, 9 февраля, глава Гродненского облисполкома Владимир Караник и помощник президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев выходили убирать снег. Об этом сообщает портал s13.ru.

Караник и Караев взяли в руки лопаты и на улице Ожешко и Тельмана расчищали улицы от снега.

Юрий Караев расчищает дорогу от снега. Фото: s13.ru

Юрий Караев 9 февраля провел прямую линию. Ему поступило много вопросов, которые были связаны с уборкой улиц от снега. Караев ответил, что спецтехника не простаивает, активно работают службы, но и «люди могли бы и сами помочь при уборке дворов и улиц».

Напомним, что на вторник, 9 февраля, синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности, вызванный сильными снегопадами. Минск встрял в десятибалльных пробках.

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