Две новые мутации коронавируса выявили в Великобритании: одну из них назвали вызывающей беспокойство

Две новые мутации коронавируса обнаружены в Британии. Фото: pexels

Два новых штамма SARS-CoV-2 обнаружили специалисты в Великобритании. Их сейчас изучают, одну из мутаций назвали «вызывающей беспокойство», сообщает Sky News.

Она выявлена в Бристоле, этот вариант коронавируса получил название Е484К

Согласно докладу консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным при Минздраве, не исключено, что этот штамм может распространяться с большей скоростью, а также «сопротивляться» действию вакцин.

Вторая мутация обнаружена в Ливерпуле, ее отнесли к группе изучаемых.

У экспертов пока мало информации о новых штаммах.

Пока в Великобритании циркулируют четыре вариации SARS-CoV-2, которые относятся к «вызывающим беспокойство».

Всего в стране зарегистрированы 76 случаев инфицирования бристольским и ливерпульским вариантами коронавируса. При этом в британском Минздраве отметили, что вакцина будет защищать от обоих.

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