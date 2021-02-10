В Мингорисполкоме снова зовут минчан на уборку снега Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На вторник, 9 февраля, в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов. В Минске велась активная работа по уборке улиц и автомагистралей от снега. По словам заместителя мэра Александра Дороховича, были задействованы все ресурсы коммунальных служб. Его слова приводит телеграм-канал «Минск. Официально».

- Городские службы к снегопаду были подготовлены заранее. Еще 8 февраля были проработаны механизмы взаимодействия всех профильных подразделений, а также произошла сверка часов с главами администраций Минска, руководителями коммунальных предприятий и экстренных служб. На помощь при уборке города от снега была направлены техника строительных организаций. Были продлены и рабочие смены у сотрудников коммунальных служб, и дорожников. Помогали с уборкой снега студенты. У нас в планах привлечь также и военнослужащих, - рассказал Дорохович.

При подведении промежуточных итогов, Дорохович положительно оценил работу коммунальных служб столицы.

- Работа была организована на должном уровне. Неравнодушные люди тоже подключились к уборке снега. За это им большое спасибо. Расчищать парковочное место во дворе или убирать дорогу у дома – это нормальное стремление. Я хочу призвать всех жителей Минска не оставаться в стороне, а помочь с уборкой снега. В ЖЭУ готовы предоставить необходимый инвентарь, - заявил Дорохович.

По словам Дороховича, работа коммунальных служб была организована должным образом Фото: Инна КОРСАК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко - об уборке снега в Минске: Людей надо организовывать и предоставлять им необходимый инвентарь.

Власти мониторили интернет и неожиданно узнали, что люди жалуются. (подробности)

В Минске 660 единиц спецтехники и 690 уборщиков чистят город от снега.

Коммунальники работали как ночью, так и ранним утром. (подробности)