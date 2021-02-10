Женщина погибла во время пожара в Ивьевском районе

Пожар унес жизнб женщины в Ивьевском районе. Фото: pexels

Смертельный пожар произошел в Ивьевском районе, там в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС.

Информация о возгорании в доме в деревне Грабово поступила спасателям 9 февраля в 23.57. Когда они прибыли на место, то обнаружили погибшую хозяйку дома. Это женщина 1943 года рождения.

Кроме того, огонь уничтожил имущество, перекрытие и кровлю.

Причину возгорания устанавливают.

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