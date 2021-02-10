Мэр Минска пообещал до 2025 года решить проблему с качеством воды. Фото: скриншот с телеканала "Беларусь 1"

Мэр Минска Владимир Кухарев в эфире программы «Разговор у президента», которая выходит на телеканале «Беларусь 1», пообещал до 2025 году решить проблему с качеством воды.

- У нас есть поручение от Александра Лукашенко к 2025 году обеспечить население столицы питьевой водой из подземных источников. Нами уже разработана программа. На данный момент создаются проектные работы по данному направлению. Данный вопрос является очень серьезным. Все дело в том, что Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского районов все еще потребляют воды не из подземных источников, а это около 180 тысяч кубов в сутки, – отметил Кухарев.

По словам мэра Минска, сам процесс будет происходить в несколько этапов.

- Определено, что в Минске нет возможности добывать воды из-под земли, а имеющиеся источники не смогут обеспечить необходимые объемы. Поэтому мы намерены задействовать станции, которые находятся в 30-40 километрах от столицы. Там будут создаваться скважины, строиться водоводы, которые уже проектируется. Мы решим проблему с водой к 2025 году, - заявил Кухарев.

Напомним, что летом 2020 года у жителей Фрунзенского и Московского районов столицы текла из кранов вода с запахом.

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