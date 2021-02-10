Почти не выходила из дома: певица Наталья Подольская заразилась коронавирусом

Наталья Подольская заболела коронавирусом. Фото: Instagram

Известная белорусская певица Наталья Подольская заболела COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка ограничила участие в мероприятиях еще в середине января в качестве меры профилактики коронавируса, однако даже проводя свое время дома, подхватила инфекцию.

Первые симптомы COVID-19 у нее появились в начале февраля, она сдала тест, результат оказался положительным.

Врачи проверили также ее пятилетнего сына Артемия, поскольку он был контактом первого уровня, однако у малыша инфекцию не обнаружили.

В настоящее время Подольская находится на домашнем карантине. Певица обычно активно делится с подписчиками в Instagram событиями из своей жизни. Однако о заболевании коронавирусом пока никаких подробностей не сообщила.

При этом несколько дней назад она опубликовала фото, которое напугало ее поклонников. Подольская запечатлена на нем исхудавшей. Подписчики в комментариях высказали тогда свои опасения по поводу ее здоровья.

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