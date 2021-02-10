Кухарев – о десятибалльных пробках в Минске: Они возникли не из-за снега

Мэр Минска прокомментировал десятибалльные пробки в столице. Фото: БелТА

Мэр Минска Владимир Кухарев прокомментировал десятибалльные пробки в столице 9 февраля. По его словам, они возникли не из-за снега. Об этом сообщает БелТА.

- Мы знали о том, что в Минске 9 февраля будет снег. Коммунальные службы были подготовлены. Десятибалльные пробки в Минске были вызваны не тем, что пошел снег, а тем, что произошло несколько аварий. Из-за снега никаких пробок не было, - заявил Кухарев.

Он добавил, что Минск убирали около 750 машин специальной техники. По его словам, в час пик, когда большое количество машин находятся на дорогах, снегоуборочная техника не всегда может работать в полном объеме.

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