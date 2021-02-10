Приедет ли назначенная послом США Джули Фишер в Беларусь, рассказали в Госдепе

Посол США в Беларуси Джули Фишер. Фото: state.gov

В Госдепартаменте США рассказали, может ли назначенная в конце декабря послом этой страны в Беларуси Джули Фишер приехать в Минск. Там отметили, что пока о таких планах информации нет, сообщает ТАСС.

– Назначенный посол, как, полагаю, вы знаете, на прошлой неделе ездила в страны-партнеры. Мы здесь находимся в тесной координации с европейскими партнерами в этом вопросе. У меня нет для вас никаких новостей относительно ее планов, каких-либо планов о поездке в Беларусь. Я думаю, мы можем многое сделать для поддержки народа Беларуси из этого здания (Госдепартамента), а также в тандеме с нашими партнерами по всему европейскому континенту, – сказал во вторник во время брифинга глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, отвечая на вопрос о том, намерена ли Фишер вручать верительные грамоты Александру Лукашенко.

Добавим, что после дипломатического скандала в 2008 году Беларусь и США отозвали своих послов и уменьшили до минимума состав диппредставительств. В 2019-м страны начали рассматривать возможность возвращения послов. После чего Майк Помпео, который тогда был госсекретарем США, в ходе визита в Минск 1 февраля 2020 года заявил, что Штаты назначат посла в Беларуси.

Затем на эту должность выдвинули и утвердили Фишер. В конце декабря ее привели к присяге в качестве американского посла в Беларуси, правда, в Минск она так и не прибыла. При этом успела встретиться с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, пообещав поддержку белорусскому народу. Также Фишер встречалась с главой Народного антикризисного управления Павлом Латушко.

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