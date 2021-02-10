В Минске 11 и 12 февраля на некоторых улицах будет ограничено движение. Фото: facebook.com/mvdgovby

В Минске 11 и 12 февраля на некоторых улицах будет ограничено движение. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

- В Минск приедет большое количество людей. Также будут организованы маршруты колонн, задействованных в перевозке делегатов и определены места для временной стоянки транспорта. Обращаем внимание на то, что 11 и 12 февраля на некоторых улицах будет ограничено движение, в том числе и по причине сложных погодных условий, - прокомментировала Чемоданова.

Напомним, что в столице 11-12 февраля состоится Всебелорусское народное собрание.

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