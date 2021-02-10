Профсоюзы намерены предложить правительству снизить ставки НДС на лекарства Фото: Инна КОРСАК

Федерация профсоюзов Беларуси намерена предложить правительству снизить ставки НДС на лекарства или же предусмотреть возможность регулирования цен на препараты, которые являются самыми востребованными в период пандемии коронавируса.

За последний месяц был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты, предназначенные для лечения и профилактики острых респираторных и вирусных заболеваний. Из 44 позиций подорожали сразу 42. В большинстве случаев рост составил более 5%. Об этом сообщили на сайте Федерации профсоюзов Беларуси.

В организации отметили, что проводится постоянный мониторинг цен на лекарства. Профсоюзы следят за стоимостью 50 наименований лекарственных препаратов.

Рост цен на лекарственные препараты продавцы и производители объяснили тем, что с января 2021 года была введена ставка НДС в размере 10%. В связи с этим ФПБ намерена предложить правительству Беларуси снизить ставку или же рассмотреть возможность ценового регулирования.

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