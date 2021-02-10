Количество заразившихся и умерших от COVID-19 в мире снижается четвертую неделю подряд, заявили в ВОЗ

Количество умерших и заболевших коронавирусом в мире снижается четвертую неделю подряд. Фото: Андрей АБРАМОВ

Количество инфицированных коронавирусом уменьшилось за неделю с 1 по 7 февраля в мире на 17%, число смертельных случаев болезни снизилось на 10%, если сравнить с предыдущей неделей. Такие данные опубликованы в среду, 10 февраля, в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Четвертую неделю подряд число сообщений о новых случаях заражения снижается», – отмечается в сообщении ВОЗ, передает ТАСС.

Так, за прошедшие семь дней в мире выявили 3 153 426 заболевших COVID-19 (это на 17% меньше, чем неделей ранее) и зарегистрировали 88 369 летальных исходов (на 10% меньше). По данным на 7 февраля, во всем мире выявлено за все время пандемии 105 429 382 случаев коронавируса, а также 2 302 614 случаев смерти пациентов.

Значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Африке (на 22%), а также в Европе (на 19%) и Северной и Южной Америке (на 17%). Смертность в этих регионах тоже пошла на спад (на 30%, 13% и 4% соответственно).

В США, которые находятся на первом месте по количеству зараженных в мире, число заболевших коронавирусом выросло за неделю более чем на 871 тысяч.

Несмотря на снижение заболеваемости в мире, успокаиваться рано, отметили в ВОЗ, поскольку распространяются новые мутации.

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