ЧП в Чашникском районе: водитель вышел из автобуса, когда вернулся, увидел пожар

Автобус сгорела на маршруте в Чашникском районе. Фото: МЧС

Автобус загорелся в Чашкникском районе прямо на маршруте. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 9 февраля в шесть часов вечера. Спасатели получили информацию о том, что горит автобус в деревне Гора Чашникского района.

Когда пожарные прибыли на место, автобус МАЗ 256 был охвачен огнем. Установлено, что он принадлежит филиалу автотранспортного предприятия №14 города Лепеля ОАО «Витебскоблавтотранс».

Позже стало известно, что, находясь на маршруте, водитель автобуса, мужчина, 1956 года рождения, вышел на улице на остановке в деревне Гора, вернувшись на водительское место, увидел возгорание. Он попробовал сам потушить пламя, но попасть в салон и взять там огнетушитель не удалось, поскольку был сильный дым.

В результате пожара в автобусе уничтожен моторный отсек, кабина и салон. Пассажиров в это время в салоне не было, пострадавших нет.

В настоящее время проводится проверка, причина пожара выясняется. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или короткого замыкания электропроводки автобуса.

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Причина возгорания выясняется (подробности).