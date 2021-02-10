Белорусский фильм «Озеро радости» Полуяна не попал в шорт-лист «Оскар»

Белорусский фильм «Озеро радости» не попал в шорт-лист «Оскар». Фото: скриншот с фильма

Белорусский фильм «Озеро радости», режиссером которого выступил Алексей Полуян, не попал в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сообщили на сайте кинопремии, опубликовав списки номинантов.

Картина была представлена в категории «Лучший короткометражный фильм».

Фильм «Озеро радости» был снят по одноименному роману белорусского писателя Виктора Мартиновича. Он длится 30 минут и рассказывает историю девятилетней девочки Яси, которая переживает смерть своей матери. Отец отправляет ее в интернат, но в один момент она решает сбежать. Главную роль в кинокартине исполнила девятилетняя воспитанница «SOS-деревни» в Могилеве Анастасия Пляц. В фильме она сыграла роль самой себя, с той лишь разницей, что в интернат ее привела мама, а не отец.

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