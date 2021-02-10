В ЕС отреагировали на Всебелорусское народное собрание

В ЕС высказались по поводу Всебелорусского народного собрания Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Всебелорусское народное собрание не приведет к урегулированию ситуации в стране и в дальнейшем к честным выборам. Такое мнение высказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в интервью DW.

– Нам известно, что Александр Лукашенко, не имеющий никакой демократической легитимности, созвал шестое Всебелорусское так называемое «народное собрание» на 11−12 февраля, – отметил Стано, добавив, что роль и правовой статус этого форума до сих пор неясны. В белорусской Конституции нет упоминаний о ВНС.

На официальном сайте этого мероприятия сказано, что собрание примет решения в виде резолюции. При этом такие документы не имеют прямого действия, их направят президенту Беларуси, который использует резолюции всенародного собрания по своему усмотрению. Если же затронутые в резолюции вопросы не входят в его компетенцию, то он направит документ в соответствующие органы власти.

В Евросоюзе не считают, что это собрание приведет к разрешению политического кризиса в Беларуси, поэтому призвали власти начать реальный диалог. Стано напомнил позицию ЕС, подчеркнув, что у народа Беларуси должна быть возможность определять будущее своей страны и не быть объектом «насильственных репрессий, карательных мер, преследований и пыток».

– Поэтому мы не считаем так называемое «народное собрание» путем, ведущим к легитимному урегулированию ситуации в Беларуси, и призываем власти страны немедленно начать настоящий и инклюзивный национальный диалог, за которым последуют прозрачные и достойные доверия выборы, – уточнил представитель Евросоюза.

По его словам, делегация ЕС не намерена посещать это собрание, однако в Евросоюзе будут следить за всеми возможными результатами, которые объявят, чтобы проанализировать их.

Тем временем постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс высказал мнение, что ВНС ничего не значит для белорусов.

– Для нас это собрание не имеет никакого значения, равно как и для народа Беларуси. Белорусы свой выбор уже сделали и показали, в каком политическом направлении они хотят идти, – считает он.

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