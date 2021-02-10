Бабарико дал интервью из СИЗО КГБ: В Беларуси реализуется сценарий романа «Осень патриарха»

Бабарико заявил, что в Беларуси реализуется сценарий романа "Осень патриарха" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико дал интервью изданию Deutshe Well из СИЗО КГБ, в котором он находится уже на протяжении почти восьми месяцев. Бабарико заявил, что в Беларуси реализуется сценарий романа Маркеса «Осень патриарха».

- На данный момент в Беларуси реализуется очень близко к тесту сценарий романа Маркеса «Осень патриарха», - отметил Бабарико.

Во время интервью экс-глава Белгазпромбанка вспомнил вновь и о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября 2020 года.

- Я всегда стараюсь судить человека по его поступкам, а не по словам. Мне удалось еще раз убедиться в том, что выборные посты должны занимать те люди, у которых есть куда возвращаться после потери власти. Иначе для них возникает знаем равенства между занимаемой должностью и счастьем в жизни. Иногда выходит и так: власть и есть жизнь. В таком случае борьба за власть превращается в борьбу за жизнь. И в такой битве пленных не берут. Оптимизм вызывает лишь то, что для таких вот людей каждый их следующий шаг приближает к худшему, а других – к лучшему, - заявил Бабарико.

Виктор Бабарико считает, что в дальнейшем ситуация в Беларуси может развиваться по двум сценариям.

- И два эти сценария могут быть следующими: либо новая Беларусь, которая экономически и политически будет независима, либо же прекращение существования фактически независимой страны, путем включения ее в орбиту чьего-нибудь «мира», - добавил Бабарико.

По его мнению, один из двух сценариев придется выбрать уже в скором времени.

- Выбор нужно будет сделать, так как экономика не позволить долго находится в нынешнем состоянии. Когда-то было сказано очень точно: «Политика – концентрированное выражение экономики». Крайняя точка – 2025 год. Но это долгий срок. И я выбираю первый вариант, - заявил экс-банкир.

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