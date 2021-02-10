В Беларуси из снежных заносов спасатели за сутки помогли достать 48 авто Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси из снежных заносов спасатели за сутки помогли достать 48 машин. Данная информация была опубликована на сайте МЧС.

- На территории Беларуси 9 февраля прошли обильные снегопады. Максимальная высота снежного покрова была зафиксирована в Гродно – 41 сантиметр. Падения деревьев не было выявлено, задержки в движении автомобильного и железнодорожного транспорта не наблюдалось. Сотрудники МЧС за сутки помогли достать из снежных заносов 48 авто, - прокомментировали в ведомстве.

По данным ведомства, в Минской области из заносов достали 13 машин, в Могилевской – 14, в Гродненской – 11, в Брестской – 10. Никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мингорисполкоме снова зовут минчан на уборку снега.

В ведомстве добавили, что в ЖЭУ предоставят инвентарь всем желающим. (подробности)

Кухарев – о десятибалльных пробках в Минске: Они возникли не из-за снега.

Причина была в том, что произошло несколько аварий. (подробности)