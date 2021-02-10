В Беларуси из снежных заносов спасатели за сутки помогли достать 48 авто
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси из снежных заносов спасатели за сутки помогли достать 48 машин. Данная информация была опубликована на сайте МЧС.
- На территории Беларуси 9 февраля прошли обильные снегопады. Максимальная высота снежного покрова была зафиксирована в Гродно – 41 сантиметр. Падения деревьев не было выявлено, задержки в движении автомобильного и железнодорожного транспорта не наблюдалось. Сотрудники МЧС за сутки помогли достать из снежных заносов 48 авто, - прокомментировали в ведомстве.
По данным ведомства, в Минской области из заносов достали 13 машин, в Могилевской – 14, в Гродненской – 11, в Брестской – 10. Никто не пострадал.
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