Это война против части своего народа: Виктор Бабарико из СИЗО прокомментировал ситуацию в Беларуси

Виктор Бабарико дал интервью из СИЗО КГБ

Экс-банкир Виктор Бабарико, который уже почти восемь месяцев находится за решеткой, высказался о ситуации в Беларуси.

Напомним, что он пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты на выборах, которые прошли в августе 2020-го выборах, но был задержан в последний день подачи собранных для выдвижения подписей в ЦИК. В настоящее время он находится в СИЗО КГБ и дал интервью Deutsche Welle.

– Сразу скажу, мои ответы опираются на очень скудную информацию. Почти 8 месяцев я нахожусь в физической и коммуникационной изоляции, большую часть новостей получаю из белорусского телевидения (а его просмотр можно приравнять к моральным пыткам), – уточнил Бабарико.

Он добавил, что сейчас не считает происходящее в республике массовыми репрессиями.

– Но даже в таком положении могу сказать, что происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически – это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже неважно, какой по количеству эта часть является – большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения, – высказал мнение Бабарико.

Бабарико отметил, что расколотое общество не слепить, поэтому нельзя допустить, чтобы люди начали ненавидеть друг друга за то, что, к примеру, они любят символы разного цвета.

– Я не говорю про уголовное преследование. Есть более важная оценка – наших детей и внуков. В жизни не встречал ни одного человека, гордящегося предками, которые участвовали в насилии против простых людей, – заявил Бабарико.

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