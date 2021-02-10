Смертельное ДТП в Минске: водитель Mazda врезался в столб и погиб от травм

Очевидцев смертельного ДТП ищут в Минске. Фото: СК

Водитель погиб в результате ДТП в Минске 5 февраля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла около двух часов ночи.

– 28-летний водитель автомобиля Mazda 3, проезжая развязку пр. Партизанского – съезд в направлении МКАД, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, – рассказали подробности в СК.

В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также они ищут свидетелей и очевидцев аварии. Те, кто располагает какой-либо информацией об этом ДТП, просят обращаться в УСК по г. Минску по адресу г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 (круглосуточно) и (8033) 333-67-19.

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