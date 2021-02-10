В МВД заявили, что во время ВНС сотрудники милиции не допустят проведения несанкционированных акций

В МВД заявили, что во время ВНС сотрудники милиции не допустят проведения акций протеста Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве внутренних дел сообщили, что накануне проведения VI Всебелорусского народного собрания сотрудники милиции предпринимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности. Информация была опубликована на сайте ведомства.

- Основная задача сотрудников милиции – предупредить правонарушения, а также разъяснить людям правила поведения и меры ответственности. Милиционеры не допустят проведения в Минске несанкционированных акций протеста на фоне важнейшего общественно-политического мероприятия – Всебелорусского народного собрания. В столице будет обеспечен правопорядок, а любые противоправные действия – пресечены. Каждому из них будет дана правовая оценка, - заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Она также предупредила и о том, что в Минске 11 и 12 февраля, в дни проведения ВНС, на некоторых улицах будет ограничено движение.

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