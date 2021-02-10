В Минской области растет количество многодетных семей Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минской области увеличивается число многодетных семей. В 2020 году их насчитывалось 18 тысяч 066, а на 10 февраля 2021 года – 19 тысяч 587. Такие данные приводит БелТА.

- В Минской области мы ежегодно регистрируем прирост многодетных семей. Если в 2010 было зафиксировано 9 тысяч 316 семей, в которых три и более детей, то в 2015 их число выросло до 13 тысяч 180. Если говорить о последних цифрах, то с 1 января 2020 года по 10 февраля 2021 года в Минской области появилось 1524 новая семья, - рассказала главный специалист отдела господдержки семьи комитета по труду, занятости и соцзащите Илона Королева.

Она добавила, что у большинства многодетных семей от трех детей.

- Трое детей насчитывается у 15 тысяч 810 многодетных семей, 2 766 – четверо и 734 – пятеро. А две семьи их Несвижа и Солигорска воспитывают 11 детей, - заявила Королева.

По ее словам, самыми многодетными районами в области являются Минский, Солигорский, Борисовский и Молодечненский. А вот меньшее количество семей с тремя детьми насчитывается в Мядельском, Клецком и Стародорожском районах.

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