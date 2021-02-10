Сильный снег и метель: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 11 февраля

Сильный снег ожидается в Беларуси 11 февраля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неблагоприятная погода ожидается в Беларуси 11 февраля по юго-востоку страны, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Так, в четверг, в республике ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы, сообщает БЕЛТА.

Погода будет в основном облачной, во многих районах выпадет небольшой снег. Днем по юго-востоку Беларуси прогнозируется снег, временами сильный, а также метель, на дорогах будут снежные заносы. На некоторых участках дорог – гололедица. Днем по юго-востоку может усилиться ветер, его порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет в пределах от -8°C до -14°C. Ночью в северной половине республики будет очень холодно: от -15°C до -20°C.

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