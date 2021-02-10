«Чтобы желания были реализованы». Посмотрите, как провожали в Минск делегата ВНС из поселка Октябрьский

Так провожали в Минск делегата ВНС из поселка Октябрьский. Фото: скриншот видео издания "Чырвоны Кастрычнік"

Делегата Всебелорусского народного собрания от Октябрьского района Гомельщины - главу местного филиала областного потребительского общества Тамару Казакевич - торжественно проводили в Минск. Для этого устроили пикет, подобные которому должны были пройти и в других районах области.

Обращаясь к делегату, ее коллеги подчеркнули, что гордятся своим руководителем и считают ее достойным представителем района, доверяют ей представлять их интересы на высоком уровне. А члены БРСМ вручили делегату символическую открытку в знак уважения. Тамара Казакевич заверила, что постарается оправдать оказанное ей доверие, пишет районная газета ch-smi.by.

- Желаем, чтобы все ваши задуманные желания были реализованы на этом собрании, - прозвучало на опубликованном видео пикета.

Кстати, среди других представителей района - учитель Любанского детского сада - базовой школы, продавец магазина.

Напомним, ВНС пройдет в Минске 11-12 февраля.