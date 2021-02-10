Оператор A1 сократил свои инвестиции в Беларусь на 78 миллионов евро из-за отключений интернета, неопределенности с 5G и налогов

Оператор A1 сократил свои инвестиции в Беларусь на 78 миллионов евро/ Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

в 2020 году. В документе, в том числе, есть данные и о работе белорусского оператора A1, который является частью холдинга. Приводим основные данные.

По сравнению с предыдущим годом, выручка А1 в евро снизилась на 5,5%, зато если считать в рублях – поднялась на 12,6%. Понятно, что это из-за падения рубля.

Основные факторы, повлиявшие на итоги года:

- Экономический спад, усугубившийся распространением COVID-19 и политической нестабильностью во второй половине года, что привело к обесцениванию белорусского рубля по отношению к евро на 16,1%.

- Жесткой монетарной политики Нацбанка, направленная на сдерживание темпов инфляции

В отчете сказано, что материнская компания А1 сократила объем вложений в белорусскую «дочку» 78,3 млн евро. И вот какие причины:

- Приостановка оказания некоторых услуг в период с августа по ноябрь в связи с выполнением распоряжений уполномоченных государственных органов или по не зависящим от компании причинам.

- неопределенность в вопросах лицензирования и выделения частотного диапазона для развертывания 5G-сетей

- Временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное изменениями в Налоговый кодекс для операторов сотовой связи. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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