В квартиру известных медиа-экспертов Малишевских в Минске пришел ДФР

В квартиру известных медиа-экспертов Малишевских пришел ДФР Фото: СОЦСЕТИ

- У нас с Виктором Малишевским в квартире сейчас находится ДФР (Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля - Ред.). Муж с утра не выходил на связь, сын тоже. Больше информации пока нет, - написала в своем Фейсбуке около 13.00 10 февраля известный белорусский медиа-эксперт Галина Малишевская.

Проходит ли в квартире супругов обыске, точно пока не известно. Напомним, Галина Малишевская работала в белорусской редакции «Комсомольской правды», затем была гендиректором ЗАО "БелКП-Пресс" и главредом газеты. После этого Малишевская занималась рекламными проектами и медименеджментом. Также консультировала информационное агентство БелаПАН, сотрудничала с белорусским «Пресс-клубом», руководители которого сейчас под арестом.

Виктор Малишевский - известный журналист и блогер, сейчас работает в пресс-службе одного из коммерческих банков, до того был редактором издания Office Life, а ранее работал одним из редакторов в белорусской «Комсомолке» и редактором на «Еврорадио».