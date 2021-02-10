29-летняя «ясновидящая» выманила у людей 72 тысячи рублей.

По версии обвинения, все происходило на протяжении почти трех лет - с августа 2017 года по май 2020 года. Женщина заводила в соцсетях вымышленные анкеты и размещала объявления об оказании магических услуг. Под предлогом проведения обрядов и ритуалов она предлагала другим пользователям свои услуги и убеждала их передать ей деньги якобы на покупку необходимых материалов, а также в качестве платы за саму услугу. А если у человека не было денег, она предлагала купить в рассрочку для нее мобильные телефоны или бытовую технику. А еще она размещала в интернете объявления о продаже товаров, которых у нее не было. После того, как жертва переводила деньги, переписка заканчивалась.

Потом женщина придумала размещать объявления об обучении заработку в Интернете – на платной основе. Ей переводили деньги, а она пересылала жертве ссылку на видеоролики, которые и так были в свободном доступе.

В результате она обманула 48 человек, выманив у них 72,3 тысячи рублей!

- В ходе судебного разбирательства Е. признала свою вину в полном объеме, частично возместила причиненный потерпевшим ущерб, - сообщает Генпрокуратура. В результате суд вынес ей обвинительный приговор: 3 года 6 месяцев колонии общего режима, а еще штраф 2900 рублей. Приговор уже вступил в законную силу, больше обжаловать его не получится.