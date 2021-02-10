Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 февраля 2021 года: рост новых случаев в три раза

Число новых выявленных случаев коронавируса в Беларуси возросло в три раза Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Свежая статистика Министерства здравоохранения о распространении коронавируса в Беларуси впечатляет - после 561 нового выявленного пациента с COVID-19 накануне, 10 февраля - 1 тыс. 799 случаев за сутки. Рост более чем в три раза! Дело, вероятно, в количестве произведенных тестов - за минувшие сутки их выполнили гораздо больше, 13 тыс. 288 тестов. Но отметим больший процент тестов, оказавшихся положительными, по сравнению с предыдущими днями.

При этом выписали из больниц за последние сутки тоже намного больше пациентов - 2 тыс. 014 человек. Таким образом, всего, с начала пандемии, в Беларуси официально зарегистрированы 261 тыс. 859 человек с положительным тестом на COVID-19. В то же время выздоровели 250 тыс. 078 человек, перенесших «корону».

За сутки признали 10 смертей пациентов, зараженных коронавирусом. Общее число умерших с ковидом составило уже 1 тыс. 811 человек.

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