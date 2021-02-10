В Минске «заминировали» гостиницы, где живут делегаты Всебелорусского народного собрания. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

11 февраля в Минске начинается двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съезжаются 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по предварительной программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

10 февраля в минские гостиницы начали заселяться иногородние делегаты. В 12 часов дня в милицию поступило несколько звонков с информацией о минировании трех зданий в Минске – здание исполкома, Минский городской суд и гостиница «Минск». Через час был еще один звонок – мол, заминирован «Президент-Отель» (в нем живут иностранные гости ВНС).

- На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы, - рассказали в ГУВД Мингорисполкома. О результатах проверки в милиции обещали сообщить позже.

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