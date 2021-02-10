Курсы доллара и евро упали перед Всебелорусским народным собранием Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 февраля курсы всех трех основных валют заметно упали по отношению к белорусскому рублю. Национальная валюта заметно укрепилась к доллару, евро и российскому рублю. Интересно, что произошло это накануне Всебелорусского народного собрания, которое должно начаться 11 февраля. Ну а эксперты связывают изменение курсов с укреплением российского рубля, курс которого повысился благодаря подорожанию нефти на мировом рынке.

Итак, евро подешевел более чем на одну копейку (-0,53%), его курс опустился до 3,1256 EUR/BYN. Доллар стал стоить на 2 копейки меньше (- 0,82%), курс северо-американской валюты составил 2,5783 USD/BYN. Российский рубль упал на 0,54% (- 0,0191) до 3,4912 белорусского рубля за сто российских.

Следующие торги на бирже пройдут в четверг, 11 января. До их окончания курсы валют Национального банка будут на уровне тех, которые установились на торгах в среду. Исходя из этого коммерческие банки устанавливают свои курсы купли и продажи.