Виктор Малишевский на свободе после обыска: Сначала вместе с сотрудниками органов мы выгуляли собаку

Виктор Малишевский на свободе после обыска - интересовались его супругой Галиной Фото: Архив "КП"

Как стало известно, белорусский журналист, блогер, медиа-эксперт Виктор Малишевский на свободе. Напомним, утром 10 февраля в их с Галиной Малишевской квартиру пришли с обыском сотрудники ДФР Комитета госконтроля.

- Это второй обыск в моей жизни. Но сначала вместе с сотрудниками органов мы выгуляли собаку. Арни не очень понравилось, но главное все на свободе, - написал Виктор в своем Facebook.

Почему органы пришли к известной семье, что их интересует, и как проходил обыске, Виктор пока не ответил. Напомним, сейчас он руководит департаментом коммуникаций одного из коммерческих банков, а Галина в последнее время занималась рекламными проектами и медименеджментом.

- Муж мне позвонил и сказал, что его отпустили. Приходили по вопросу моего сотрудничества с «Пресс-клубом», - сказала Малишевская БелаПАН. Ее не было в квартире на момент обыска, где она сейчас - пока не уточняется.

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