«Искали по деревне, по бомжам». В Пинске из морга пропал труп

Родственники умершей женщины получили свидетельство о ее смерти, а тело исчезло из морга. Фото: Медиа-Полесье.

Невероятную историю рассказывает Медиа-Полесье. В Пинске из морга пропало тело умершей женщины. Впервые об исчезнувшем трупе издание сообщило 4 февраля. Многие читатели сочли это странной шуткой или фейком. Медиа-Полесье связалось с родственниками женщины, чье тело потерялось.

Умершую женщину звали Александра, ей было 37 лет. Последние несколько лет она тяжело болела. Последний год провела в больнице в Бресте. Родственники женщины рассказали корреспонденту МП, что Александре тяжело далось такое длительное лечение, она скучала по дому и однажды обмолвилась в разговоре с медработниками, что выпрыгнет из окна. После этого женщину перевели в психиатрическую больницу «Городище».

В конце января родственникам Александры сообщили, что ее выписывают. Сразу за женщиной они не приехали – решали, у кого та будет жить. Пока семейный совет обсуждал это, раздался еще один звонок: Александра умерла.

Родные подготовились к похоронам – купили гроб, выкопали могилу на кладбище. Но, когда приехали в Пинск за телом Александры, получили только свидетельство о смерти. Тела женщины в морге не оказалось.

Правоохранительные органы и работники морга не прокомментировали ситуацию корреспонденту Медиа-Полесье. По словам родственников, поиски Александры все же ведутся – были «разборки в морге», а правоохранительные органы вначале искали Александру среди живых, а потом предупредили родных, что им предстоит приехать на опознание тела и, возможно, предоставить какую-то вещь Александры для ДНК-анализа, но на опознание не пригласили и вещь не забирали.

— Дня четыре назад искали по деревне, по бомжам. Я позвонила в Пинск, спросила, почему среди живых ищут. Думают, наверное, что сбежала. Ужас! Мне свидетельство о смерти выдали, - рассказала изданию сестра Александры.

- Они же думают, что тело встало и пошло! В последнее время сестра так высохла, что было не узнать… Даже если бы жива была, сама бы не встала и не ушла. Заявление в милицию я не написала. Они сказали, что не надо. Говорили: не волнуйтесь, дайте время. Но уже неделя прошла, а они всё тянут. Общалась с работником морга, который тело принимал. Он его видел. Но куда пропало? Поеду в прокуратуру. Я этот вопрос так не оставлю. Хочу по-человечески её похоронить, — говорит женщина.

Родственники Александры говорят, что готовы «все простить», если тело Александры найдется и будет точно известно, что это она. Сейчас им предложил бесплатную помощь один из юристов.

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