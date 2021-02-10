Зимний сад с фонтаном, столик для Меркель, картины и иконы: Дворце Независимости впервые можно рассмотреть изнутри в виртуальном туре

Фотофакт: как выглядит зимний сад во Дворце Независимости в Минске. Фото: president.gov.by.

Дворец Независимости в Минске открылся в 2013. С тех пор большинство мероприятий высшего уровня проводят там – от президентского бала до встречи лидеров других стран. Самое громкое мероприятие – знаменитая встреча «Нормандской четверки» в 2015 году. Изначально заявлялось, что на экскурсию во Дворец Независимости может попасть едва ли не каждый белорус. На самом деле это не так – экскурсий для простых граждан там не проводят. О том, как выглядит Дворец изнутри простой обыватель может судить лишь по кадрам официальной хроники с каких-либо мероприятий. Однако еще в 2013 году «Комсомолка» изучила тендерные документы и представила, что находится внутри Дворца. Оказалось, что там есть зимний сад, 3D-кинотеатр с огромным экраном (больше экраны только в двух кинотеатрах страны) и системой Dolby Digital, ковры из новозеландской шерсти, люстры графа Томаса Фаустика, система защиты от прослушивания, и устройства для отпугивания птиц.

А 9 февраля обновился сайт президента Беларуси. Один раздел посвящен Дворцу Независимости. На сайте есть виртуальный тур, где можно рассмотреть интерьеры основных залов в режиме 360 градусов. Большинство из них уже мелькали в кадрах хроники, однако есть те, которые раньше не показывали. В частности – зимний сад.

Холл зимнего сада Дворца независимости в Минске. Фото: president.gov.by.

Зимний сад Дворца независимости в Минске. Фото: president.gov.by.

Зеленый зал Дворца независимости в Минске. Именно вокруг этого столика сбоку прошла встреча Нормандской четверки. Фото: president.gov.by.

Зимний сад Дворца Независимости в Минске. Фото: president.gov.by.

Холл анфиладных залов Дворца Независимости в Минске. Фото: president.gov.by.

Центральный балкон второго этажа Дворца Независимости в Минске. Фото: president.gov.by.