Нанес множество ударов по служебным автомобилям. Участнику протестов, на которого возбудили два уголовных дела, удалось скрыться - его ищут

Участнику протестов, на которого возбудили два уголовных дела, удалось скрыться - его ищут. Фото: СК

Райотдел Следственного комитета ищет 26-летнего минчанина. Парня считают причастным к совершению злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в крупном размере. В СК назвали, в какую сумму оценили ущерб, - свыше 7 тысяч рублей.

По версии следствия, назавтра после выборов президента, вечером 10 августа 2020 года, парень активно участвовал в уличных акциях протеста в Минске. Сотрудники ГАИ тогда перекрывали движение на улице Аранской.

- Подозреваемый подошел к спецтранспорту и умышленно нанес множество ударов ногами по багажнику, капоту и крыше двух служебных автомобилей, - сообщает следствие.

Парня подозревают в повреждении милицейского авто. Фото: СК

Имя парня не называется, но в СК отметили, что его уже судили по уголовной статье за хулиганство - зимой прошлого года он разрисовал краской два памятника в Минске. Судя по всему, речь идет о «красных руках» Пушкина, а также изображении бело-красно-белого флага на граните памятника погибшим сотрудникам МВД.

- Узнав о возбуждении уголовного дела он скрылся от органа предварительного следствия, добавили в СК.