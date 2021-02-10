Информация о минировании гостиниц, где живут делегаты Всебелорусского народного собрания, не подтвердилась/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

10 февраля в минские гостиницы начали заселяться иногородние делегаты Всебелорусского народного собрания. В 12 часов дня в милицию поступило несколько звонков с информацией о минировании трех зданий в Минске – здание исполкома, Минский городской суд и гостиница «Минск». Через час был еще один звонок – мол, заминирован «Президент-Отель» (в нем живут иностранные гости ВНС).

- На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы, - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Позже выяснилось, что тревога была ложной:

- Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции устанавливают личность звонившего, - сообщает ГУВД.

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