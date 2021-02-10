Больше всего подорожали продукты. Инфляция в январе в Беларуси составила 1,1%

Инфляция в январе в Беларуси составила 1,1% Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный статистический комитет рассказал об уровне инфляции в Беларуси. Индекс потребительских цен на товары и услуги в первом месяце 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%. Это значит, что официально инфляция за месяц превысила 1%.

А за год, по сравнению с январем 2020 г. - 7,7%. Можно сказать, стабильный уровень - за декабрь прошлого года уровень инфляции был 1,2%. Напомним, в целом за 2020 год инфляция составила 7,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе равнялся 101% по сравнению с декабрем 2020 г., добавили в Белстате.

Также там привели данные, из которых можно сделать вывод, что подорожало в январе больше всего. На первом месте продукты - 1,5%. На следующей позиции - непродовольственные товары (1,3%). Услуги на третьем месте, на них цены повысились на 0,3%.