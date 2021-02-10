В Жабинковском районе пропала 15-летняя Валерия Попова

В агрогородке под Жабинкой пропала 15-летняя девочка. Фото: МВД.

В агрогородке Ракитница под Жабинкой пропала 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Родным пропавшей Валерии Поповой неизвестно ее местонахождение с вечера вторника, 9 февраля. Девушка около 17.00 вечера вышла из дома и пропала. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Родственники обратились в милицию.

- На вид разыскиваемой около 15 лет, ее рост около 160 сантиметров. Валерия худощавая, с карими глазами и темно-русыми волосами до плеч. Из дома девушка ушла в черной удлиненной куртке с капюшоном, вязаной темно-коричневой шапке с помпоном, на ней еще была джинсовая мастерка с капюшоном, черные джинсы и оранжевые кроссовки. У Валерии Поповой есть особая примета - примерно 5-миллиметровый шрам на левой щеке под глазом, - сообщили приметы пропавшей в милиции.

Если вы узнали девушку на фото, знаете ее местонахождение, позвоните в милицию «102».

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