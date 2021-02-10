Видеофакт. Инспектор ГАИ и водитель тащили молодого оленя, как репку

Олень не мог встать на скользком льду, люди помогли. Фото: кадр из видео УВД Брестского облисполкома.

Неравнодушный мужчина и инспектор ГАИ помогли попавшему в беду молодому оленю. Это произошло в Пружанском районе, недалеко от деревни Ясень, рассказали в ОИОС УВД Брестского облисполкома.

Инспекторы ГАИ остановились, заметив стоящий на обочине дороги автомобиль. Водитель авто рассказал, что перед ним дорогу перебежал олень. Он остановил машину и наблюдал , как олень бежал по полю, но тот вдруг исчез. Мужчина пошел посмотреть, что случилось, и увидел, что по полю протекает узкая речушка. Животное пыталось перебраться через реку, но лед был слишком скользким. Копыта оленя скользили, он упал и не смог подняться на скользкой поверхности.

Оленя мужчины вытаскивали, как репку из сказки: инспектор ГАИ держал водителя за руку, а тот уже, дотянувшись до оленя, схватил его за ногу и подтащил к берегу. Животному помогли выбраться на снег, и олень убежал.

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