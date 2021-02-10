Как автолюбители защищают парковочные места, которые они очистили от снега: в ход пошли вешалка и доска

Вешалка и доска - всем понятно, что здесь парковаться не стоит? Фото: Автогродно.

В одном из гродненских дворов сфотографировали конструкцию, которую автовладелец применил, чтобы его парковочное место никто не занял. На расчищенной парковке он установил тяжелую напольную вешалку, а поперек положил доску. Фото публикует Автогродно.

Фото сделано на улице Врублевского. Ранее портал собрал целую коллекцию фото, демонстрирующих смекалку гродненцев, желающих защитить свои парковочные места от посягательств. Парковки «помечали» стульями, пирамидками из веток, серьезными конструкциями из досок. «Я здесь живу. Купил лопату и расчистил парковочное место. А что сделал ты, чтобы парковаться?» - такую записку оставлял на дощатом заграждении один из автолюбителей.

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